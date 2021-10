Els afiliats a la Seguretat Social el 30 de setembre han augmentat el 3,4% anual a Catalunya, fins a 3.317.456 persones, segons dades de l’Institut d’Estadística (Idescat). A totes les comarques hi ha hagut increment i les tres més poblades han registrat puges inferiors a la mitjana catalana, del 2,4% al Barcelonès, del 2,2% al Vallès Occidental i de l’1,7% al Baix Llobregat. L’augment al Bages ha estat del 2,47% anual, amb 72.407 afiliats. Els afiliats ha pujat el 0,5% mensual a Catalunya i ho ha fet en 17 comarques, entre les quals el Bages, amb l’1,18%.

Per edats, el 15,7% dels afiliats són menors de 30 anys; el 36,8% tenen entre 30 i 44 anys; el 28,6% entre 45 i 54, i el 18,9% entre 55 anys o més. El col·lectiu més jove ha augmentat molt per sobre de la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques. A tot Catalunya, els afiliats menors de 30 anys han augmentat un 9% El 30 de setembre del 2021, els afiliats estrangers representen el 15,5% i han crescut el 8,6%. Allà on han pujat més els afiliats espanyols que els estrangers són la Cerdanya i el Pallars Sobirà, amb l’1,4% i el 2,4%, respectivament, i increments de les persones de nacionalitat espanyola del 6,3% i el 4,5%. L’Anoia i el Berguedà són on la proporció d’afiliats estrangers és més baixa (8% i 8,1%, respectivament).

El sector industrial és el que ha augmentat menys els afiliats respecte a fa un any (1,6%), i al Moianès (-2%) i a la Segarra (-0,2%) han baixat.