L'empresa promotora de la incineradora de Cercs ha presentat una proposta de Pla de Millora Urbana (PMU) a l'Ajuntament amb l'objectiu que es regulin els usos de l'espai i permetre-hi la instal·lació de la incineradora. Així ho ha donat a conèixer la Plataforma Antiincineradora de Cercs (PAIC) i ha confirmat el consistori. La proposta, que va entrar a tràmit per l'empresa Em Spain Waste & Treatment SL, del manresà Lluís Basiana, a finals de setembre, s'està estudiant. Des de la PAIC alerten de "la greu amenaça" que comporta i exigeixen que "s'invalidi" la proposta. En cas que tiri endavant, anuncien que faran noves accions de protesta.

Cal recordar que la Generalitat va tombar, l'agost de 2020, el projecte de construcció d'una planta incineradora de residus industrials per produir energia a l'antiga central tèrmica de Cercs per incompatibilitat urbanística. Un any després, a finals de setembre, l'empresa ha presentat a l'Ajuntament de Cercs una proposta de Pla de Millora Urbana per a la zona de la central tèrmica, per tal de regular els usos de l'espai i que sigui compatible la instal·lació de la incineradora.

Després de rebre el projecte de PMU, l’Ajuntament de Cercs haurà de prendre la determinació d’aprovar o no el Pla de Millora Urbana en els terrenys de l’antiga central abans de finals del mes de novembre, segons ha assenyalat a aquest diari el mateix alcalde del municipi, Jesús Calderer. Segons han manifestat fonts municipals a l'ACN, s'ha enviat l'estudi a l'arquitecte municipal del Consell Comarcal perquè faci l'informe corresponent. També caldrà un informe jurídic del secretari municipal. En cas que siguin favorables, el ple municipal haurà d'aprovar el planejament que hauria de ser ratificat per la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central.

En roda de premsa, la PAIC ha lamentat que, des que es va rebutjar la proposta, l'agost de 2020, l'Ajuntament no hagi fet cap pas per regular els usos de l'espai. Consideren que hauria d'haver estat ell i no l'empresa qui impulsés el Pla de Millora Urbana. El col·lectiu confia en el fet que l'Ajuntament no doni llum verda i iniciï un procés participatiu "en el qual les persones del municipi puguin decidir sobre què es pot fer a l'espai de l'antiga central". En cas que no sigui el cas, anuncien la convocatòria d'accions de protesta. "No ens aturarem en la mobilització si no s'atura el projecte", afegeixen.