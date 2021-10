Sant Joan de Vilatorrada ha celebrat aquesta setmana a la Sala de Cultura Cal Gallifa les I Jornades d’Ocupació, organitzades pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació Cal Gallifa (CIO Cal Gallifa) i l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

L’expert i formador en aquestes jornades, Carlos Bella, docent universitari, conferenciant, consultor i reconegut orientador pel desenvolupament professional i personal en estratègies de recerca de feina, ha treballat amb els participants la identificació de les mateixes competències professionals i els ha orientat per crear un perfil professional adequat. En aquestes sessions, s’han generat dinàmiques positives amb l’objectiu que «puguin afrontar els processos de selecció i les entrevistes de treball, amb millors garanties d’èxit», han explicat fonts de l’organització.

La segona part de les jornades, han comptat amb la participació de representants d’empreses, com Anna Pons, Responsable de Gestió de Persones a Aneto; Judit Buendia, Directora de RRHH a Casa Mas; Raquel Ramos, Responsable del Departament de RRHH a Grup Llobet; Isabel Jiménez, Responsable de Selecció a Garoina; i Alba Garriga, Responsable de Contractació a Mafrica. Les empreses han pogut donar a conèixer des de la vessant de recursos humans i desenvolupament de persones, la seva experiència i tractar qüestions com els valors, la motivació o el compromís amb l’organització. Les «I Jornades d’Ocupació han estat centrades en el sector agroalimentari i l’objectiu és poder celebrar-les anualment, per valorar ocupacions en diferents sectors.