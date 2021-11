Just un any després que l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) presentés la Visió Aceb, un document amb una vuitantena de mesures per a la reactivació econòmica de la comarca, la patronal d’empresaris va lamentar ahir que no s’hagi avançat en la implantació de la vintena de propostes que van prioritzar i consensuar el passat mes de juny tots els partits polítics comarcals i altres actors socials i econòmics com la mateixa entitat.

«Estem igual que llavors, no s’ha avançat en cap sentit», va assegurar el membre de la junta de l’ACEB i director de la Visió Aceb, Albert Vilardaga, en roda de premsa. De fet, fins i tot va admetre que «al juny ja era tard» per arribar a aquell acord.

La patronal va fer èmfasi especialment en demanar lideratge i concreció al Consell i l’Agència de Desenvolupament, les administracions encarregades de tirar endavant les polítiques públiques de promoció econòmica, a les quals les hi va recriminar «lentitud i manca de capacitat i voluntat per desplegar les actuacions».

El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, va recordar que falta «gairebé tot» pel que fa a detallar les accions, definir qui serà el responsable de desplegar-les, calendaritzar-les i iniciar la seva execució. Tot i això, Serarols va clarir que «el diagnòstic continua sent vigent, però amb el retard d’actuació».

Després que a principis de juny l’ACEB i l’Agència de Desenvolupament presentessin una versió reduïda del projecte amb diverses àrees de treball consensuades, al juliol el Consell Comarcal va fer una modificació pressupostària per dotar l’execució del projecte amb 100.000 euros.

La patronal, però, tem, que finalment no s’acabi tocant cap euro d’aquesta partida. «Molt possiblement no es farà res», va sostenir Vilardaga. De cara al proper any 2022, el director de la Visió Aceb va afirmar que «continuarem pressionant perquè s’executi el 100% del pla prioritzat», així com perquè es destini una dotació pressupostària.

«Seguirem, com ens pertoca, actuant de pont per la millora de la competitivitat de la comarca i continuarem a disposició de l’administració per endegar tant les accions acordades com la necessitat del canvi en la governança de la promoció econòmica» va acabar garantint el president de l’entitat, Josep Maria Serarols.

El polígon d’Olvan, l’excepció

Tot i que el Consell encara no ha formalitzat la compra d’accions del polígon d’Olvan, el president de l’ACEB es va mostrar optimista respecte a l’execució de les diferents fases per reurbanitzar-lo -. «Hi ha avenços importants i un canvi de dinàmica important», va assegurar Serarols. Aquesta és una de les vint propostes que es va prioritzar el mes de juny en una trobada a l’Estany Clar.