Endesa ha tancat els primers nou mesos de l’any amb un benefici net de 1.459 milions d’euros, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquesta xifra representa una caiguda del 3,4% respecte al mateix període de l’any passat, atribuït a l’impacte negatiu de la pujada dels preus de l’electricitat.

Tot i això, la companyia ha disparat els ingressos un 43,6% entre gener i setembre, fins a 18.603 milions d’euros. En aquest escenari, l’empresa ha decidit mantenir els objectius per a aquest exercici, “recolzats” en les partides no recurrents i els “continus esforços” de gestió.

“Aquests resultats són especialment significatius en l’actual conjuntura, que no beneficia a l’estratègia de la companyia ni al seu compte de resultats”, ha assegurat l’empresa en un comunicat. La companyia ha tancat els primers nou mesos de l’any amb un resultat brut d’explotació (EBITDA) de 3.125 milions d’euros, un 0,4% menys que el mateix període de l’any anterior.

Més inversió

Per la seva banda, la inversió ha augmentat un 20,5%, fins a 1.414 milions d’euros. El negoci regulat ha millorat el marge brut un 3%, fins a 2.248 milions d’euros, i ha incrementat l’EBITDA un 7%, fins a 1.719 milions. En el negoci liberalitzat, els increments han estat del 2% i l’1%, respectivament. Aquest “difícil context de mercat” ha estat “compensat” pels ingressos no recurrents procedents bàsicament de la recuperació dels costos de diòxid de carboni de 2006, la devolució del cànon hidràulic i altres ingressos per operacions de derivats de matèries primeres.

Els costos fixos totals han arribat a 1.403 milions d’euros, en línia amb les xifres registrades el 2020. La companyia ha incrementat el deute un 44,9% entre gener i setembre, fins als 10.000 milions d’euros. L’empresa ha atribuït aquest augment al pagament del dividend amb càrrec als resultats de 2020 abonat durant l’exercici i al descens del flux de caixa operatiu fins als 862 milions registrat en els nou primers mesos.

Les vendes s’han mantingut estables amb avenços positius en les vendes liberalitzades, especialment en el segment de petites i mitjanes empreses i les vendes internacionals, que han compensat el descens registrat en el mercat regulat. En el tercer trimestre, l’empresa ha assolit un saldo positiu de 55.000 nous contractes en el mercat liberalitzat. Per altra banda, la cartera de projectes renovables de la companyia ha crescut en 22 GW addicionals des de principis d’any i s’ha situat en 61 GW. En concret, l’empresa compta amb 11,2 GW de projectes renovables madurs i en execució. L’acceleració dels projectes en construcció permetrà incorporar 700 MW de capacitat renovable aquest any.