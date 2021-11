La firma catalana RS Barcelona ha escollit Olesa de Montserrat com el municipi on construirà una nova fàbrica per fer front a la creixent demanda dels seus productes. La nova seu acollirà la fàbrica de 8.500 m2 i on s'integrarà el magatzem, l’oficina tècnica i de producció i el ‘showroom’, amb l’objectiu de mantenir a Catalunya tot el procés creatiu i de producció.

L'empresa, referent mundial en la fabricació de billars, futbolins i taules de ping-pong de disseny per a oficines, factura 5 milions d’euros a l’any i exporta el 95% de la seva producció, principalment als Estats Units on té una filial i un magatzem. Entre els seus clients hi figuren les principals empreses tecnològiques com Google, Microsoft, Spotify o King, la multinacional dels mitjans de pagament Mastercard.