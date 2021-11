El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori i president de l'Autoritat del Transport Metropolità, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest divendres que les tarifes del transport públic es mantindran congelades de cara al 2022. Puigneró ho ha anunciat mitjançant un tuit després de visitar la Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26).

"La lluita contra el canvi climàtic passa per descarbonitzar la mobilitat", ha apuntat en la piulada, en què ha afegit que "a Glasgow s’ha constatat que és temps de fets i no només paraules". A finals de l'any passat, l'ATM també va aprovar no apujar els preus de cara aquest any i va ampliar la caducitat dels títols.