El Black Friday i el Cyber Monday permetran sumar 7.000 nous llocs de treball en els sectors del comerç i la logística a Catalunya, xifra que suposa un increment del 48,3% més que el 2019, abans de la pandèmia, segons un estudi de Randstad. A més, suposa mig punt més que la mitjana espanyola, que se situa en el 48,8%, i respecte al total de l'Estat suposa el 16,2%, només per darrera Andalusia (17,9%).

Per demarcacions, la majoria de contractes es formalitzaran a la demarcació de Barcelona, amb 5.450, seguit de la de Tarragona, amb 720; Girona, amb 510, i Lleida, amb 320. En termes percentuals, eles comarques tarragonines registraran un increment del 52,7%, seguit de Lleida (50,9%), Girona (50,1%) i Barcelona (47,4%).

Al conjunt de l'Estat, Randstad calcula que el Black Friday i el Cyber Monday suposaran la contractació de 43.170 persones, la xifra més alta dels últims anys, i un 22,7% més que l'any passat i un 48,8% més que el 2019, quan encara no hi havia pandèmia.

El 69,8% signatures es produiran en el sector de la logística, que té un pes del 67,5%, mentre que el 30,2% seran del sector comerç. "Les dades rècord que es registrarà aquest any apunten a la consolidació de comerç electrònic com a tendència de consum al mateix temps que destaquen la logística com un dels sectors més dinàmics en la recuperació", ha apuntat el director de Randstad Research, Valentín Bote.