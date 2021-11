El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) va alertar ahir de la forta pujada dels costos de producció en llavors, fitosanitaris i adobs, que han pujat al voltant d’un 41% i dels energètics, que han incrementat un 52%. Va qualificar les pujades dels cereals i els farratges de «desmesurades» i consideren que seran difícils de repercutir als productes. Així, el responsable nacional del cereal, Santi Caudevilla, va apuntar que el 2022 podria ser un any «catastròfic» sense haver començat la collita. De fet, molts pagesos de secà han començat a sembrar cereal amb el risc d’abocar molts diners a la terra i la incertesa de si acabarà plovent o no per assegurar la collita.

Segons UP, l’increment dels costos de producció a l’inici de campanya de cereals i herbacis no compensa la puja del preu en origen de la collita d’enguany. Així, mentre els principals costos de producció han pujat entre el 30% i el 100% respecte de la campanya passada, el preu en origen del cereal només ho ha fet entre un 13% i un 17% de mitjana respecte al 2020, segons dades del Departament d’Acció Climàtica.

Quant a la renda de la pagesia, UP calcula que la puja de costos tindrà el mateix efecte que una adversitat climàtica amb pèrdues de producció superiors al 30%. UP va parlar del cost de la urea, que cal per als adobs, que en pocs mesos s’ha doblat, de 450 euros la tona al juny i al juliol a prop de 1.000 euros ara; el gasoil B costa un 30% més que fa un any i productes fitosanitaris, com el glifosat, han doblat el preu un 100%. A més, van apuntar que l’augment del cost dels contenidors fa que les exportacions de farratge deshidratat, mercat del qual depèn cada cop més el sector per la pèrdua de granges de vaques a l’Estat, siguin menys competitives i posin en risc la tasca comercial amb la Xina dels darrers anys.

Per això, UP va presentar la setmana passada esmenes a la llei de pressupostos generals de l’Estat per pal·liar la situació, com un IVA reduït per als béns i serveis agraris, l’eliminació de la tributació abusiva per les construccions per a activitats agràries i un gasoil professional, entre d’altres.