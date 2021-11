La vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, presentarà dijous vinent a Barcelona el programa Kit Digital, un paquet d’ajuts econòmics a la digitalització de les empreses fins a cinquanta treballadors i autònoms, amb una dotació extraordinària de 3.067 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation. El programa s’executarà entre els anys 2022 i 2023 i facilitarà a través de bons digitals, l’accés a paquets de software (per a llocs web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials i factura electrònica, entre d’altres, amb un màxim de 12.000 euros per empresa). Entre gener i febrer s’obrirà la sol·licitud d’ajuts. El pla va ser avançat ahir per Andreu Bru, director del departament de Tecnologia i Innovació de Pimec, en una jornada sobre innovació organitzada al Palau Firal de Manresa per la territorial de Catalunya Central de la patronal, en què es va instar les empreses locals a pujar ja al tren de la nova economia.

La indústria 4.0 i la tecnologia digital no espera ningú. I ja anem tard, va apuntar el manresà Xavier Ferràs, professor titular d’Operacions, Innovació i Data Sciences a ESADE, que va obrir la jornada amb una conferència sobre el procés de digitalització. Ferràs va explicar com Europa està sent superada en la batalla entre les dues grans superpotències, Estats Units i Xina, per l’hegemonia tecnològica. «Europa no surt a la foto, no és autònoma», va advertir Ferràs, que va insistir que el que perjudica el continent és la manca d’indústria especialitzada. Així, mentre alguns països europeus, com Alemanya, han sabut situar-se correctament en la pugna per la digitalització, en conjunt el continent està pagant el procés d’externalització de la producció, que la fa coixejar greument en àmbits com, per exemple, els microxips. «A Europa hi ha recerca, però no indústria. I sense xips estem al paleolític», va insistir el ponent.

En aquest «nou ordre global», cal una profunda reindustrialització, «una feina com la que no hem fet els últims seixanta anys», va pronosticar Ferràs. Un procés que abocarà els països a un «tecnonacionalisme», en el qual seran claus els incentius fiscals. «Qui tingui fàbriques de xips garantirà la prosperitat del país per una generació», va afirmar.

Ferràs va fer un elogi de la política de la cancellera Angela Merkel, i va reclamar que Catalunya s‘emmiralli en l’estratègia 4.0 alemanya. Una Catalunya «líder en producció científica, però desconnectada de la indústria». Un país «que no és innovador perquè no ha enfortit el seu sector industrial».

Ferràs va instar les empreses a sortir de la seva zona de confort, en la qual hi ha un oceà de competidors, i destacar-se innovant prenent decisions d’alt risc però també d’alt retorn. Ferràs va aconsellar tenir perspectiva estratègica, cercar informació de què es fa arreu, ja que molta innovació és replicable, treballar amb gent externa a la pròpia xarxa, crear equips lleugers que explorin nous camins, protegir la innovació i pagar-la bé i buscar fons externs per dur-la a terme.

La jornada es va tancar amb una taula rodona, moderada pel director de Regió7, Marc Marcè, en què van participar Francisco Ortiz de l’anoienca Inserm; Joan Casanovas, de la també anoienca Leancat; i Toni Massanés de la Fundació Alícia, a més del president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó. Ortiz va explicar el projecte de la seva empresa, consistent a reciclar les terres rares dels imants presents en multitud de productes tecnològic d’us quotidià, mentre que Casanovas va detallar la recerca de la seva empresa del talent per innovar en els equips de treball. Massanés va posar damunt la taula alguns dels projectes en alimentació d’Alícia, com els adreçats a la gent gran, mentre Pintó concloïa demanant celeritat als processos administratius.