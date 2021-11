Encara que no ho sembli, ja som a les acaballes de l’any 2021. No us ha passat molt ràpid aquest any? De fet, no teniu la sensació que passen molt de pressa els anys? No sé si és per l’edat o perquè vivim en una societat que vol córrer sempre, però a mi, a vegades, em falta temps.

I una altra sensació que tinc és que hi ha un abans i després de l’any 2020, any covid-19. A vegades em costa recordar com era la «normalitat» que vivíem abans de l’arribada de la pandèmia. Ens hem acostumat a treballar, a relacionar-nos i, en definitiva, a viure més pendents del que passa al nostre voltant. A vegades, amb la velocitat a què corren les notícies, sembla que el temps passi fins i tot més de pressa.

Quan arriben aquestes dates, i quasi el mes de desembre, la resta de setmanes que ens queden per canviar d’any són un «vist i no vist». En l’àmbit empresarial, ja treballem per a nous projectes i acabem de tancar un any que, la veritat, a mi m’ha deixat força corprès.

Vam començar un any intentant adaptar-nos a la «nova normalitat», amb mesures per evitar més estralls d’aquesta malaltia, amb ganes de reprendre tot allò que l’any 2020 va quedar a mitges, amb il·lusió per nous projectes que de mica en mica han anat sortint amb la resiliència que caracteritza el teixit empresarial, per recuperar tot allò que es va estroncar per la crisi sanitària.

Ha sigut i és un any de canvis molt importants i que em fan pensar en un futur més incert i del qual nosaltres tenim la clau per canviar-lo, a millor. Aquesta crisi de matèries primeres, apareguda de cop i volta, és una de les conseqüències del ritme de creixement a què estàvem acostumats i volíem... Però potser hem de començar a pensar en un altre tipus de creixement, que sigui sostenible segons els recursos de què disposem, que no són infinits! Tornar una mica als inicis, amb consums de proximitat, tornar a creure en la nostra capacitat de producció local i no dependre tant d’economies llunyanes. La cooperació i col·laboració entre nosaltres, trobant noves formes de treballar, per fer d’aquest creixement que volem un model a seguir per a les futures generacions. Tot el que nosaltres decidim ara tindrà un impacte molt gran en un futur molt proper. Si volem un futur amb un nou model d’economia sostenible, ara és el moment de fer aquest canvi, amb una visió i estratègia més centrades en la preservació del medi ambient.

Soc optimista i, pel que vaig constatant al meu entorn, el teixit empresarial, com sempre, estem preparats i enfocats per provocar aquests canvis que han de permetre crear riquesa sostenible. Si tots nosaltres, començant pels nostres territoris, ens alineem a creure que els canvis són possibles i que el teixit empresarial en som una part molt important, segur que avançarem cap a un futur millor. Ara bé, de tot això en cal una gestió del temps eficient i eficaç, amb una presa de decisions valentes i pensant-ne la repercussió a mitjà termini, perquè el temps passa i no s’hi val a badar!

Començava preguntant si teniu la sensació que el temps passa molt ràpid i, mirant una mica enrere, en les dates que estem us puc ben assegurar que a vegades el temps ens fuig de les mans. Per això, hem d’aprofitar totes les oportunitats perquè aquest 2022 esdevingui l’any de la recuperació empresarial al nostre territori, fent front als reptes actuals i posant la mira als desafiaments futurs.