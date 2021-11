La Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada rebrà el Premi Col·lectiu Territorial 2020 dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat pel projecte Igualada Comerç 365. Els guardons reconeixen anualment la trajectòria i rellevància de persones físiques o jurídiques al món del comerç, així com la competitivitat i el desenvolupament de les iniciatives més innovadores en l’àmbit del comerç de proximitat. Enguany s’han convocat de manera conjunta els guardons corresponents a 2019 i 2020. La màxima distinció de la 20a edició ha estat per a l’empresari figuerenc Miquel Roig Casademont, i la de la 21a, per a Casa Gispert. D’altra banda, la Generalitat ha volgut atorgar enguany un reconeixement col·lectiu al sector del Comerç, per l’esforç realitzat durant el confinament amb l’objectiu d’abastir la població en diversos àmbits i territoris.