La mesa de reindustrialització de Nissan està considerant el pla B en cas que el candidat preferent, el fabricant xinès Great Wall Motors es retiri definitivament de la cursa per substituir l’automobilística nipona. L’alternativa que estudia la comissió és dividir les instal·lacions de la Zona Franca entre el hub de descarbonització i altres empreses. Una de les propostes que hi ha sobre la taula és Tess Defence, una empresa que fabrica tancs; segons va avançar ‘La Vanguardia’ i va confirmar l’ACN de fonts coneixedores de la negociació. El Departament d’Empresa i Treball ha assegurat que el Govern «no donarà suport en cap cas a que una indústria militar s’instal·li als terrenys de la Zona Franca actualment ocupats per Nissan». Fonts de la conselleria que dirigeix Roger Torrent van confirmar ahir que aquesta opció no s’ha posat mai sobre la taula de reindustrialització, i que si el Ministeri d’Indústria ho fa, no tindrà el suport de l’executiu català.