Els governs de la Unió Europea (UE) tindran més llibertat per triar quins productes es beneficien d’un IVA reduït gràcies a l’acord aconseguit pels ministres de Finances del bloc per reformar la directiva que regeix el funcionament d’aquest impost.

Gairebé quatre anys després que la Comissió Europea presentés la seva proposta legislativa, els Vint-i-set van aconseguir ahir pactar de manera unànime la revisió de les normes actuals, vigents des de fa tres dècades. La principal novetat de la directiva és que amplia la llista de productes als quals els Estats membres poden aplicar un gravamen inferior al 15%, que continua sent el mínim fixat per al tipus estàndard. Això permetrà, per exemple, que l’accés a internet, la retransmissió en línia d’esdeveniments, les màscares i diferents equips mèdics, bicicletes o panells solars puguin tenir un IVA reduït.

A més, els Estats membres podran per primera vegada aplicar un tipus inferior al 5% o fins i tot eximir del pagament d’aquest impost a una sèrie d’articles bàsics, entre els quals aliments, medicines o productes farmacèutics.

D’altra banda, i per adequar el règim de l’IVA als objectius climàtics del bloc, els països hauran de deixar d’aplicar un tipus reduït a productes i serveis que perjudiquin el medi ambient, com combustibles fòssils o fertilitzants, encara que disposaran de deu anys per a això. Durant el debat públic dels ministres, el comissari d’Economia, Paolo Gentiloni, va destacar que es tracta d’un acord «equilibrat» perquè garanteix la «igualtat de tracte» i també evita la «proliferació» de tipus reduïts amb una sèrie de salvaguardes.

Espanya, per part seva, va donar suport a la mesura perquè és «equilibrada», reforça un sistema d’IVA «harmonitzat» i millora la «cohesió» dins del bloc.

La nova directiva va tenir un suport unànime, que és obligatori perquè és una proposta fiscal, però alguns estats membres van donar el seu vistiplau amb algunes reserves. És el cas de Dinamarca, país que hauria preferit més contribució del nou sistema d’IVA al procés de descarbonització de l’economia europea. El govern de República Txeca va lamentar, al seu torn, que les regles pactades no permetin eximir del pagament de l’IVA al gas natural de manera temporal en futures crisis energètiques.

D’altra banda, la Comissió va informar els ministres sobre el paquet de mesures presentat al novembre per avançar cap a una unió de mercats de capitals europea, que preveu la creació d’un punt únic d’informació financera i de sostenibilitat de les empreses, així com mesures per afavorir la inversió a llarg termini o diversificar les fonts de finançament, entre altres. En general, els estats van donar suport a les mesures, però van instar a vigilar els costos i la càrrega administrativa que podria generar el punt únic d’informació, sobretot per a les pimes.

Alguns van criticar a més la proposta de prohibir el «pagament per flux d’ordre», pel qual els corredors de borsa transmeten ordres a un nombre limitat d’intermediaris a canvi d’un pagament, una pràctica que podria perjudicar el client, segons Brussel·les.