La taxa de desocupació als països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) es va situar el mes d’octubre passat en el 5,7%, una dècima per sota de la lectura del mes anterior, amb Espanya (14,5%) com el país amb la taxa d’atur més.

Així, la taxa de desocupació mensual a la zona de l’OCDE va caure per sisè mes consecutiu l’octubre del 2021, però a un ritme més lent que en mesos anteriors, i es va situar 0,5 punts percentuals per sobre de la taxa prepandèmica observada al febrer de l’any 2020. En conjunt, el nombre de treballadors desocupats a l’àrea de l’OCDE va continuar caient a l’octubre de 2021, quan es va reduir en 200.000 aturats, fins als 38,3 milions, una xifra encara 2,8 milions per sobre del nivell de febrer del 2020. Entre els països de l’OCDE, les taxes més altes de desocupació a l’octubre es van registrar a Espanya (14,5%), que se situa al capdavant, seguida de Colòmbia, amb el 13%, i de Grècia, amb el 12,9%. Per contra, els nivells més baixos de desocupació es van observar a la República Txeca, amb el 2,6% i al Japó, amb el 2,7%. Quant a la desocupació entre els menors de 25 anys, la taxa d’atur de l’OCDE es va situar en el 12,1%, una dècima més que al setembre, amb Grècia (33,2%) i Espanya (30,3%) com els països amb més desocupació juvenil, mentre que el Japó (4,1%) i Alemanya (6,5%) registraven les millors dades.