Manresa és la tercera ciutat catalana de més de 50.000 habitants on el producte interior brut per habitant més ha caigut en l’últim lustre. Segons les dades avançades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) del PIB territorial de l’any 2020, la capital del Bages ha perdut el 7’91% respecte del 2016. Només Tarragona (-13,40%) i El Prat de Llobregat (-12,72%) han experimentat un pitjor registre que Manresa en aquest període. L’evolució mitjana catalana entre els anys 2016 i 2020 ha comportat una reducció del 2,68% mentre que cinc municipis han guanyat producte interior brut per habitant en els mateixos anys: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Mollet del Vallès, Terrassa i Rubí.

En nombres absoluts, i segons les dades avançades de l’Idescat, el PIB de Manresa es va situar l’any passat en 1.811,8 milions d’euros, el que suposa 23.300 euros per habitant, fet que la situa a la meitat de la llista de les poblacions de més de 50.000 habitants de Catalunya, a prop de l’Hospitalet de Llobregat i Mataró.

Respecte del 2019, Manresa va reduir el seu PIB per habitant el 10,04%, una evolució millor que la de la mitjana catalana, ja que la reducció al conjunt del país va ser d’un punt més, l’11,04%.

Segons les dades avançades de l’Idescat, tots els municipis de més de 50.000 habitants mostren una evolució negativa en comparació amb l’any anterior. L’efecte de la covid-19 en l’activitat econòmica d’aquests 23 municipis, que generen el 60% del total de PIB català, trenca la tendència de creixement registrada els darrers anys.

Els municipis amb les reduccions més importants del PIB per habitant l’any 2020 són el Prat de Llobregat (-24,4%), Castelldefels (-13,5%), Barcelona (-11,4%) i Viladecans (-11,3%), tots amb disminucions més intenses que la mitjana a Catalunya (-10,9%). D’altra banda, els municipis amb una menor disminució són Mollet del Vallès (-5,6%), Cerdanyola del Vallès (-6,6%) i Sant Cugat del Vallès (-7,5%).

Dels 23 municipis de més de 50.000 habitants, dels quals es difon un avanç de dades per al 2020, n’hi ha 9 que se situen en un nivell de PIB per habitant per sobre de la mitjana catalana (29.000 euros). Aquest grup de municipis està encapçalat pel Prat de Llobregat (amb 50.100 euros), seguit per Sant Cugat del Vallès (49.300 euros) i Barcelona (42.600 euros). A continuació se situen Girona, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Tarragona, Cornellà de Llobregat i Lleida. A l’altre extrem, hi ha 5 municipis amb un PIB per habitant inferior als 20.000 euros: Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

Quant al 2019, amb dades ja definitives, el PIB per habitant s’ha incrementat en 33 comarques en relació amb l’any anterior, de les quals 16 ho han fet per sobre de la mitjana catalana (2,2%). La Ribera d’Ebre és la comarca on més ha crescut el PIB per càpita (10,2%), seguida de l’Anoia (7,5%), el Pla d’Urgell (6,7%) i Urgell (5,6%). En canvi, en 7 comarques i l’Aran el PIB per càpita ha disminuït en relació amb l’any anterior, i les reduccions més accentuades són les que s’han registrat a l’Alta Ribagorça (-16,7%) i l’Aran (-3,8%).