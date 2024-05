Setmana clau del Sabadell per decidir si accepta unir-se al BBVA

Banc Sabadell afronta a partir d’avui una setmana clau, en la qual el seu consell d’administració haurà d’emetre la seva opinió sobre l’oferta d’absorció que va difondre BBVA després d’una filtració. L’entitat d’origen vallesà, que estudia plantar cara, té sobre la taula decidir si es planteja el seu futur en solitari, si accepta el canvi d’accions ofert o si està disposada a negociar una oferta millorada.

Les accions del Sabadell van tancar divendres a un preu d’1,885 euros, cosa que suposa una alça del 8,5% des que es va conèixer la notícia. Però al no arribar al nivell corresponent a la prima que proposa BBVA (30% respecte a la cotització de dilluns), els analistes interpreten que el mercat no acaba de veure que la proposta triomfi o que no hi ha certesa sobre la possibilitat que la integració avanci.

El banc presidit per Carlos Torres Vila, que està molt interessat a temptar els accionistes del Sabadell, valora l’entitat d’origen vallesà en uns 12.224 milions d’euros en la seva oferta, davant els 10.254,82 milions a què va tancar divendres, amb una equació de canvi d’una acció nova de BBVA per cada 4,83 del Sabadell. Hi ha analistes que valoren la proposta i altres que li resten importància, perquè es paga amb accions i, tot i que és cert que el Sabadell s’ha quadruplicat a la borsa des del 2020, també les accions del BBVA s’han encarit en aquest període, al voltant del doble.

El BBVA, per la seva banda, ha cedit un 9,6% des que es va donar a conèixer la notícia, fins als 9,85 euros i una capitalització de 57.503,7 milions. Fonts del mercat assenyalen que l’evolució del títol reflecteix que l’oferta no ha d’anar a més, mentre que hi ha d’altres analistes que consideren que al ser un canvi mitjançant accions, la proposta podria ser més atractiva per al Sabadell si una part d’aquesta fos en diners en efectiu.