En totes les crisis hi ha guanyadors i perdedors. Al sector immobiliari, per exemple, l’aturada provocada per la covid-19 ha generat diferències importants en el segment terciari, que comprèn actius com ara locals comercials, oficines, garatges o naus d’emmagatzematge.

Els que ho han patit més han estat els locals comercials. «El retail ja estava patint abans de la pandèmia i aquesta ha empitjorat la situació», comenta Pedro Abella, director del Programa Executiu Direcció d’Empreses Immobiliàries d’IE Business School. L’anàlisi del mercat per a aquest tipus d’immobles coincideix a assenyalar que continuaran funcionant, sobretot els que estiguin ben ubicats o dedicats a l’alimentació. Però, en general, «han de reinventar-se amb nous models, que encara no coneixem, però que segurament es basaran en l’experiència i en compres en línia a la botiga», afegeix. També estan en reconversió les oficines, encara que han patit menys la pandèmia, especialment les situades en grans enclavaments de negocis. La socimi Merlin Properties, una de les companyies immobiliàries cotitzades amb més pes i principal operador d’oficines a Espanya, amb 1.900 arrendataris corporatius, ha reportat una pujada d’ocupació. Durant els primers nou mesos de l’any han registrat més de 200.000 metres quadrats contractats a oficines, i la companyia ha marcat un «rècord històric», afirma el seu director, Fernando Ramírez. La seva explicació és que «no està canviant l’empremta, sinó les maneres de consumir aquest espai». «Els metres quadrats es queden igual: fins i tot encara que s’envia un tant per cent de la plantilla a teletreballar, la resta de l’espai es fa servir per separar la gent», detalla. I si hi ha un guanyador després d’aquests mesos, aquest és el segment industrial i logístic. «És la joia de la corona», afirma el director de Merlin Properties. Animat per l’impuls de l’ecommerce, en aquest segment «tot el que es posa al mercat es ven a tota velocitat», reconeix. I afegeix: «El mercat està en plena ebullició i amb creixements en preu, ocupació... Els números són excel·lents i ara mateix és la categoria d’actius que més alegries dona». En aquest context, què fan les companyies immobiliàries? Fins al 64% han optat per mantenir una estratègia compradora el 2021 i ampliar la seva cartera d’actius, davant del 40% que en tenia aquesta intenció el 2020, segons mostra el Baròmetre d’EjePrime i IE Business School. I les xifres mostren aquest interès. El segon trimestre de l’any, la inversió acumulada a Commercial Real Estate (que inclou els sectors d’oficines, logística i retail) va pujar a 2.265 milions d’euros, xifra que representa un increment del 796% respecte del mateix trimestre de l’any anterior, quan tot Espanya estava confinada a casa, segons dades de la consultora immobiliària internacional JLL. Si després d’aquest volum de meitat d’any la firma ja parlava de l’inici de la recuperació, els números del tercer trimestre indiquen estabilitat: durant els nou primers mesos de l’any, els diners destinats als sectors d’oficines, logística i retail es van elevar un 5% interanual i va sumar 4.270 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 1.368 milions van ser fets entre el juliol i el setembre. Per al càlcul, JLL té en compte les zones d’oficines a tot Espanya, amb volums que exclouen transaccions inferiors a 5 milions. I l’inversor particular? «Encara que és cert que el petit inversor sol anar més a residencial, també estem percebent que s’està interessant per les oportunitats que ofereix aquest tipus de producte», comenta Gonzalo Castro, director de venda al detall a Solvia. Segons explica aquest expert, detecten «una demanda activa i interessada a comprar per invertir, cosa que demostra que l’inversor confia en els rendiments que pugui aconseguir amb el producte immobiliari, que continua sent molt atractiu». Amb dades corresponents al tercer trimestre, la inversió en oficines i els locals comercials és fins i tot més rendible que en l’habitatge, segons el portal immobiliari Idealista. Comprar una oficina per al lloguer posterior ofereix un rendiment brut mitjà de l’11,4%, davant de l’11,2% del mateix període del 2020. Alhora, els locals comercials presenten un retorn mitjà del 9,4%, molt similar al 9,3% registrat fa un any. En l’habitatge, la rendibilitat mitjana ha baixat del 7,9% del tercer trimestre del 2020 fins al 7% del mateix període d’aquest any. La caiguda ha estat més gran per als garatges, que rendeixen el 6,3%