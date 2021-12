El BBVA preveu que el consum de les famílies a l’Estat segueixi creixent el 2022, però creu que els nivells de despesa previs a l’esclat de la pandèmia no s’assoliran fins al 2023, segons indica en l’informe «Situació Consum!, publicat ahir. Per a l’entitat, la despesa de les llars s’incrementarà el 4,5% aquest 2021 i entre el 5,5% i el 6,5% el 2022, unes taxes inferiors en comparació de les estimacions de fa tres mesos. Les últimes previsions de l’entitat situaven el creixement de la despesa en el 6,1% per a aquest 2021 i en el 6,8% per al 2022. El banc ho atribueix a una menor capacitat de compra per part de les famílies i a la crisi de subministraments dels darrers mesos.

En el mateix informe, l’entitat també alerta que la situació pot variar segons l’evolució de la situació sanitària, l’evolució de la inflació i l’ocupació i el nivell d’execució dels fons europeus. Com a exemple de la situació actual, el BBVA menciona el sector de l’automòbil, que entre gener i novembre ha reduït en un 33% el nombre de matriculacions respecte al mateix període de 2019. Segons l’entitat, aquesta caiguda respon al descens de la renda disponible de les famílies i a l’encariment dels carburants –per la part de la demanda- i als problemes relacionats amb la falta de matèries primeres i els colls d’ampolla per part de l’oferta. Així, estima que el 2022 es podran matricular al voltant d’un milió de turismes a l’Estat, que suposaria un descens del 21% respecte al 2019. Amb tot, alerta que i les restriccions d’oferta es prolonguen tot l’any, les vendes se situarien per sota les 940.000 unitats, i la caiguda seria del 25%.