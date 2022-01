La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) demana la dimissió del ministre de Consum, Alberto Garzón, després de les «inacceptables» afirmacions que va pronunciar en una entrevista al diari britànic The Guardian i, sobretot, per referir-se a hipotètiques exportacions des de l’Estat de carn de baixa qualitat procedent d’animals maltractats. Les cooperatives agràries consideren «dolorós i incomprensible el dur atac proferit per Garzón» i lamenten que «una vegada més el titular de Consum assenyali el sector ramader com a causant principal del canvi climàtic, presentant informació tergiversada i emetent desqualificacions generalitzades que no es corresponen amb la realitat del sector ramader català».

La FCAC critica que Garzón «generalitzi i assumeixi que la problemàtica de la ramaderia gira al voltant del model de les macrogranges, quan aquestes no representen el panorama productiu majoritari del territori». «En tot cas, i a les zones on hi ha granges de més capacitat, aquestes compleixen estrictament la legislació vigent, inclosa la normativa d’ordenació d’explotacions dels diferents sectors, que estableix en alguns casos capacitats màximes, i que han estat aprovades pel mateix executiu a què pertany el ministre», afirma la FCAC. D’altra banda, les cooperatives agràries consideren «greu i nociu» que, «en lloc d’impulsar i construir un debat sobre el futur model productiu, un ministre del Govern espanyol faci acusacions de tal gravetat, basades en arguments fal·laços, en un mitjà de comunicació estranger». «Aquestes declaracions podrien tenir un important impacte comercial en el sector ramader carni, altament dependent del comerç internacional», adverteixen. La FCAC remarca que «el sector ramader està totalment compromès amb la sostenibilitat mediambiental i compleix el model de producció europea, que és el més estricte del món». A més, posen en relleu que «fa anys que el sector ramader treballa en la millora del benestar animal». També destaca que Catalunya exporta el 51% en volum i el 49% en valor del total de la carn exportada per l’Estat espanyol i el 22% en volum i 26% en valor de la Unió Europea. «Aquestes dades avalen l’enorme professionalització del sector, que ha aconseguit assolir uns estàndards de benestar, salut animal, qualitat de la producció i eficiència molt elevats i que són lloats a tot el món», sosté la FCAC. Afegeix que «el paper que juguen els sectors ramaders en la vertebració del territori, el manteniment de la població rural i del paisatge, i la seva contribució a l’economia on la ramaderia roman i no es deslocalitza». La FCAC i Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya esperen una rectificació del ministre de Consum i l’insta a dimitir després de les afirmacions fetes, «clarament perjudicials per a un important sector productiu». El Govern assegura que «és una opinió personal» La ministra portaveu i la d’Educació coincideixen a desmarcar-se de Garzón sobre la carn El Govern es va desmarcar ahir de les opinions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre la qualitat de la carn espanyola i la producció del sector ramader assegurant que es tracta d’una «opinió personal» i que l’Executiu fa costat al sector. La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i la d’Educació, Pilar Alegría, van coincidir a subratllar que Garzón parlava «a títol personal» en les declaracions a The Guardian. «Les paraules de Garzón reflecteixen una mera percepció personal», va dir Rodríguez, i va subratllar que «l’opinió del Govern és la que emana del Consell de Ministres i del suport del president del Govern al sector ramader». Per a l’Executiu, el sector ramader «és prioritari», i no només compleix les directives de la Unió Europea, sinó que produeix carn d’«altíssima qualitat».