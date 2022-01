El Govern va aprovar ahir un decret llei que facilita el funcionament de les juntes de propietaris sotmeses al règim de la propietat horitzontal, davant les restriccions decretades com a conseqüència de la pandèmia de covid-19. La nova normativa –que modifica temporalment el llibre cinquè del Codi Civil català- prorroga fins al 30 de juny del 2022 l’obligació que tenen les comunitats de propietaris de convocar i celebrar les reunions anuals, tal com demanaven els administradors de finques. El decret llei de la Generalitat també preveu que les juntes i reunions es puguin fer per videoconferència o altres mitjans telemàtics, tot i que no estigui previst als estatuts ni ho hagin acordat prèviament els propietaris.

A més, el darrer pressupost anual aprovat per la comunitat, l’aprovació dels comptes anteriors i la renovació dels càrrecs també es prorroguen fins a la celebració de la nova junta ordinària. La norma té en compte que, excepcionalment i fins al 30 de juny del 2022, es puguin prendre acords, a instància de la persona que presideix, sempre que els vots es puguin emetre per correu postal o correu telemàtic, i que quedi constància de la recepció del vot.