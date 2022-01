El preu de l’habitatge de segona mà a Catalunya va augmentar un 2,6% durant el 2021 i va situar el preu per metre quadrat en els 2.544 euros per metre quadrat, segons les dades de l’informe ‘L’habitatge de segona mà al 2021’ elaborat per Fotocasa. D’aquesta manera, l’augment de l’any passat és el segon consecutiu –després que al 2020 pugés un 2,7%- després del descens del 5% registrat el 2019. El preu per metre quadrat a Catalunya és el quart més car de l’Estat, en una llista encapçalada per Madrid, amb 3.123 euros –superar els 3.000 des del 2010-, seguit de les Illes Balears (2.890 euros) i el País Basc (2.882 euros). De fet, són els quatre territoris més cars des del 2014.

Catalunya va ser la cinquena comunitat on més va créixer el preu de l’habitatge, per darrera La Rioja (5,4%), Andalusia (3,9%), les Illes Balears (3,4%) i l’Aragó (3,3%). Pel que fa la mitjana espanyola, el preu mitjà ha anat fluctuant al llarg de l’any passat, fins a situar-se en els 1.907 euros per metre quadrat, equivalent a les xifres de novembre del 2012. En canvi, sis comunitats van tancar l’any amb caigudes, des del 0,3% al País Basc al 4,9% a Navarra. Per capitals de demarcacions catalanes, la ciutat de Girona va encapçalar les pujades, amb un 5,2%, seguit de Lleida, amb un 2,6% més.