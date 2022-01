La transició de l’automoció a la mobilitat elèctrica suposarà una reducció de l’ocupació al sector del 8% el 2030 en comparació amb les xifres del 2019. Així ho indica l’estudi «Transició cap al vehicle elèctric. Observatori de l’ocupació: Estudi i anàlisi de l’evolució de l’ocupació a l’ecosistema de la mobilitat elèctrica a Espanya», elaborat per Boston Consulting Group i presentat per Aedive, l’Associació Empresarial de la Mobilitat Elèctrica.

Segons el document, la part industrial del sector reduiria la feina a Espanya en 29.000 llocs de treball, caient des dels 344.000 del 2019 fins als 315.000. L’estudi admet que, malgrat la caiguda, es transformarà el mercat laboral relacionat amb l’automoció amb la pèrdua de llocs de treball relacionats amb l’acoblament de vehicles i la creació d’altres perfils laborals enfocats als nous components del vehicle elèctric. D’aquesta manera, s’esperen oportunitats laborals en càrrecs relacionats amb bateries, carregadors i altres serveis derivats de l’electrificació del sector.

A l’estiu, la consultora KPMG España va apuntar aquesta metamorfosi del mercat laboral i va avançar que, si Espanya «es reinventa i se centra en la nova mobilitat» podrien crear-se entre 860.000 i 1.460.000 nous llocs de treball al país. Tot i això, la consultora concloïa que aquestes xifres només s’aconseguirien si el sector espanyol afronta la seva electrificació i s’adapta a tots els nivells a un futur completament elèctric, digitalitzat i tecnològic, és a dir, un escenari ideal. L’estudi de KPMG España no contemplava les feines que es perdrien en el mateix procés.

Des de Boston Consulting Group es mouen en aquesta línia i admeten que és vital que Espanya aposti per desenvolupar una cadena de valor completa per a la producció de bateries. D’això en depenen 8.000 llocs de treball. Així mateix, impulsar el reciclatge i la reutilització de bateries podria incrementar fins a un 20% l’ocupació al sector. De moment, Renault és l’única marca que ha anunciat plans per fer una cosa semblant a Espanya a Sevilla. Igualment important serà el desplegament d’una infraestructura de càrrega adequada, fet que es traduiria en 17.000 feines noves per al sector. A més, la consultora estima en 165.000 llocs de treball els que necessitaran qualificació específica, fet que suposa que més de la meitat dels treballadors s’hauran de formar.

A la banda oposada, des de Sernauto, l’associació de proveïdors d’automoció, van advertir que, dels 225.000 professionals que depenen del sector dels proveïdors, 72.000 estan relacionats amb el motor de combustió interna, amb la qual cosa aquests llocs de treball estan en perill durant els propers anys.

L’estudi també analitza com serà el futur del sector de l’automoció a Espanya. En primer lloc, Boston Consulting Group estima que la producció es mantindrà estable al voltant de 2,4 milions d’unitats fins al 2030, fet que suposa una caiguda del 16,3% en comparació del 2019 a un ritme aproximat de l’1,6% anual. Aquesta reducció de l’assemblatge serà la destrucció de 21.000 llocs de treball. Tot i la caiguda de la producció, la consultora identifica una pujada del 0,4% en la productivitat gràcies a la digitalització i l’automatització, encara que aquests processos eliminaran 4.000 feines més.

Evolució tecnològica

Paral·lelament, es crearan 2.000 llocs de treball per l’evolució tecnològica de la indústria. No obstant això, la fuga de talent a altres països europeus on sí que creixerà l’ocupació, com pot ser Alemanya, tindrà un impacte negatiu al mercat laboral del sector espanyol amb la pèrdua de l’1,5% dels llocs de treball a l’any.

Finalment, la consultora apunta que el 90% dels cotxes produïts a Espanya el 2030 seguiran portant un motor de combustió, només un 2% menys respecte el 2020. No obstant això, considera que el 68% seran híbrids endollables, que inclouen motor, o elèctrics i el 30% híbrids convencionals, que també equipen un motor de combustió.