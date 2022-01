Catalunya crearà més de 200.000 llocs de treball en els dos propers anys, amb un creixement per sobre de la mitjana espanyola que li permetrà arribar el 2023 als 3,6 milions d’ocupats, una xifra rècord mai vista abans.

Aquesta és la previsió de l’evolució del mercat de treball català que recull l’estudi «Índex ManpowerGroup: perspectives d’ocupació per a Catalunya 2022-2023», que apunta que el sector serveis serà el catalitzador de la recuperació, generant tres de cada quatre nous llocs de treball. En un context d’acceleració del creixement mundial i d’impuls dels fons europeus de recuperació, Catalunya veuria créixer l’ocupació a un ritme anual del 2,9%, i assoliran en dos anys una xifra que estaria per sobre del nivell anterior a la crisi del 2008. La taxa de desocupació es reduirà entre el 7,5 i el 10,2%, en funció de l’evolució de la població activa, amb la possibilitat d’arribar al 6,6% «en un escenari d’estabilitat en el nivell d’activitat laboral», segons l’estudi presentat ahir per Josep Oliver, catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la UAB.

«Veiem un retorn a la fase d’expansió 2015-2019», va assegurar Oliver, que va advertir, però, que la recuperació de l’ocupació es farà accentuant la terciarització del mercat laboral. El catedràtic va expressar la seva esperança que els fons Next Generation contribueixin a anar avançant en els propers anys per donar un gir al mercat laboral de manera que depengui menys dels serveis i més de la indústria i d’altres sectors amb més valor afegit.

L’estudi de ManpowerGroup destaca que el mercat laboral català ja va recuperar el 2021 les més de 100.000 ocupacions destruïdes l’any anterior per la pandèmia, i que el 2022 es generaran 115.000 més (un creixement anual del 3,4%). El 2023, s’esperen 86.000 nous ocupats (2,4%), amb el que el creixement mitjà anual serà del 2,9%, dues dècimes per sobre del conjunt d’Espanya. Oliver, autor de l’informe, va destacar que, si es confirmen aquests pronòstics, «la crisi produïda per la pandèmia haurà estat molt més curta i menys profunda que qualsevol altre període de recessió anterior». Els serveis personals privats, que inclouen l’hostaleria, el comerç, els transports i altres activitats artístiques i recreatives, lideren la remuntada de l’ocupació amb un increment del 3,8%, mentre que el conjunt dels serveis creix un 3% i la indústria el 3%.