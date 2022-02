Tarrago Brands, fabricant de productes per cuidar el cuir i el calçat, acaba d'inaugurar una nova fàbrica a Manresa. La companyia ha invertit 4 milions d'euros en unes noves instal·lacions de 6.000 metres quadrats que acullen el centre de producció, el centre logístic i les oficines. Segons expliquen en un comunicat, l'espai permetrà ampliar la capacitat operativa, per tal de donar resposta a la creixent demanda del sector tant a nivell nacional com internacional. A més, les noves instal·lacions augmenten la capacitat logística. La companyia també ha estrenat nova imatge corporativa amb l'objectiu d'aportar "modernitat i elegància" als productes i reforçar la seva presència al mercat de les sabateries.

Tot el procés productiu per desenvolupar els productes de la marca es basa en estrictes requisits del sector, com l'estàndard de qualitat CE i la certificació de la qualitat ISO 9001. Segons expliquen, la nova imatge de la companyia, una empresa amb més de 80 anys d'història, s'acompanya de millores de qualitat dels seus productes per l'experiència en recerca i dificulta encara més les còpies dels competidors, que eren habituals amb els productes anteriors.

Tarrago actualment disposa de cinc gammes per donar resposta a totes les necessitats del mercat actual: 'Original Therapies', la línia més longeva i tradicional per al manteniment de calçat i peces de roba; 'Sneakers Care', la línia més moderna i completa per netejar, protegir, cuidar i personalitzar sabatilles, peces de roba i complements d'estil urbà; 'Outdoor Care', destinada a la cura de peces i calçat per a activitats a l'aire lliure; 'Healthcare Solutions', una línia llançada durant la pandèmia per a la cura personal i de la salut de tota la família; i la gamma 'Professional Solutions', que està adreçada als professionals del sector i clients industrials amb què treballa la firma.

Aquest any Tarrago Brands té previst potenciar la seva gamma de productes destinats a la cura de les sabatilles i aspira a posicionar la gamma 'Sneakers Care' com un referent al mercat, amb fórmules i formats que promouen la sostenibilitat i connectar amb el públic jove i urbà. La companyia també vol reforçar la presència internacional amb l'entrada a nous mercats.

Actualment, els productes de Tarrago Brands es comercialitzen a més de 80 països de tot el món.