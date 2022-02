Jordi Tarragona, col·laborador de Regió7, acaba de publicar el llibre Empresa familiar con humor (editorial Profit), en el qual tracta un centenar de temes especialment relacionats amb l’empresa familiar. La combinació dels textos de Tarragona, professor del grau en Administració i Direcció d’Empreses del Campus Manresa de la Universitat de Vic, amb les vinyetes d’humor de JL Martín ajuda a entendre millor els conceptes i a fixar els continguts per poder-los recordar amb més facilitat.

Per remarcar la importància de l’empresa familiar, Tarragona destaca que el 78% de les persones que treballen en el sector privat ho fan en aquest tipus de companyies. Cal destacar que els drets d’autor del llibre seran cedits íntegrament a Mans Unides.

El llibre vol ser una ajuda per als propietaris de les empreses familiars per acostar-se de forma sistemàtica i divertida als diferents temes clau que han de conèixer per ser propietaris responsables i decidir de forma encertada el més convenient per al futur de la companyia i els seus interessos.

Tarragona, advocat de professió amb més de 35 anys d’experiència com a empresari, ha publicat cinc llibres relacionats amb el funcionament de les companyies. També és consultor especialitzat en el suport a la propietat de pimes i la implementació de solucions de continuïtat a les empreses familiars. JL Martín és llicenciat en Filosofia i dibuixant d’humor. S’han publicat 35 llibres recopilatoris dels seus dibuixos i actualment és col·laborador habitual de la secció d’opinió a La Vanguardia.