La cadena K-tuin, dedicada a la venda en exclusiva de productes d’Apple i d’accessoris autoritzats per la multinacional estatunidenca, ha comprat Centregràfic, situat al xamfrà del passeig Pere III i el carrer Arquitecte Oms, en una operació de la qual no han transcendit els detalls.

El centre manresà forma part de la cadena des de dimarts passat, 1 de març, i s’ha integrat a K-tuin com a Apple Premium Reseller (APR), la màxima distinció de distribuïdors Apple que existeix. A Catalunya la cadena disposa de sis botigues, a les quals ara s’ha sumat la de Manresa, juntament amb les dues de Barcelona, una a Sant Cugat del Vallès, Lleida i Girona. A la resta de l’Estat l’empresa té una xarxa de 23 establiments en ciutats com Madrid, Màlaga, València, Sevilla, Bilbao i Saragossa, entre d’altres. També disposa d’una botiga a Andorra.

La previsió de K-tuin és que ben aviat es puguin començar les obres d’adequació al nou local del carrer Guimerà, que fins al gener passat va ocupar la cadena de moda Benetton. En aquests moments estan pendents de permisos perquè es tracta d’un edifici catalogat per Patrimoni i estan treballant en els plànols. El local disposa de 800 metres quadrats, repartits en dues plantes.

Fonts de l’empresa preveuen que les obres durin tres o quatre mesos i encara no poden fer una previsió de l’obertura de la nova botiga Apple. Afirmen que el nou local disposarà «d’una superfície molt àmplia per poder acollir tots els clients i oferir la millor experiència d’ús». També hi haurà espais per a reparació i per a formació. L’obertura de la nova botiga comportarà mantenir els llocs de treball ja existents a l’establiment actual i se’n crearan de nous, cosa que comportarà que l’estructura general de K-tuin creixi per donar suport al nou punt que s’incorpora a la cadena.

Segons K-tuin, el més important per a ells és «poder arribar a les persones com a veritable partner en tecnologia i amb els millors avantatges competitius». Per aquest motiu, el seu objectiu és «poder oferir formació, serveis diferencials, temps i atenció personalitzada a Manresa».

Apple és present a la ciutat de Manresa des que Centregràfic va obrir la botiga al xamfrà del passeig Pere III i el carrer Arquitecte Oms el mes de novembre del 2009 com a Apple Solutions Expert. Mentre duren les obres del nou local, la botiga continuarà oferint el servei habitual, ara integrada a la cadena K-tuin.