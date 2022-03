La Generalitat destina 10,7 milions d’euros (MEUR) a un pla de xoc per controlar la superpoblació de senglar i reduir els danys que causa l’espècie. En paral·lel a aquelles mesures que ja són efectives -sobretot, la cacera- el pla n’impulsa de noves. Entre d’altres, el Govern farà una nova llei, es crearà la figura del caçador expert i s’evitarà que els senglars puguin accedir amb facilitat a l’aliment (tant en conreus com a zones urbanes). S’estima que a Catalunya hi ha 200.000 senglars, dels quals la majoria -fins a dues terceres parts- són a les comarques gironines. Aquí, es considera «prioritari» actuar a l’Empordà i a la Garrotxa per evitar danys a l’agricultura, accidents de trànsit o transmissió de malalties a d’altres espècies. El pla vol donar una resposta «ràpida i eficaç» als problemes que generen els senglars i reduir la població de l’espècie en aquelles zones on causen més danys. L’objectiu és aconseguir-ho en un termini de tres anys, i per això s’hi destinaran fins a 10,7 MEUR (dels quals, 3,7 ja aquest m ateix 2022). La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, admet que malgrat tots els esforços que s’han destinat fins ara, «seguim veient que amb el senglar ens queda molta feina a fer». Per això, aquest pla, a banda de «consolidar» les accions que s’han revelat efectives -com el control cinegètic- també «desplega noves línies de treball complementàries».