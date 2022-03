Un grup de transportistes autònoms de la Catalunya Central preveu dur a terme una marxa lenta des de Manresa fins a Barcelona aquest dilluns en el marc de la vaga indefinida del sector. Segons ha pogut saber Regió7, han programat la sortida a les 11 del matí des del polígon industrial de Bufalvent de Manresa i es dirigiran per la C-55 fins a Martorell. Un cop allà, es desplaçaran per l'A-2 cap a la Zona Franca. Per tant, la mobilització podria provocar afectacions en la circulació cap a Barcelona durant part del matí.

Previsió de seguiment

La previsió és que se sumin com a mínim 25 camions, segons el portaveu del grup, Carlos Domínguez. Apunta que l'acció és una resposta a la crida a sortir a la carretera aquest dilluns a nivell nacional de la Plataforma per la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera, que ha convocat l'aturada d'autònoms i pimes. Per tant, no es descarta que hi hagi moviments similars en altres punts del territori. Amb aquestes mobilitzacions, el sector vol protestar per la pujada del preu del combustible, que s'ha vist incrementat per la guerra a Ucraïna

Fonts dels Mossos d'Esquadra confirmen que faran l'acompanyament als transportistes que surten de Manresa i que, en cas de generar-se retencions i ser necessari, es podrien habilitar passos alternatius, com podria ser l'obertura de la C-16. Tanmateix, no es decidirà fins al moment de la marxa.

No és la primera mobilització que camioners autònoms que treballen a la Catalunya Central duen a terme en aquests últims dies. Dijous van tallar en dues ocasions la C-25 en el marc d'uns piquets informatius que van deixar cues de fins a sis quilòmetres. Divendres van aturar el trànsit a la C-55 també dues vegades, fet que va provocar retencions de vuit quilòmetres.