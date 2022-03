Una cinquantena de transportistes autònoms del Bages i el Berguedà han tallat la C-25 en dues ocasions aquest matí en el marc de l'aturada per protestar l'encariment del combustible agreujat per la guerra a Ucraïna. Entorn les dotze, els camioners han iniciat una marxa des del Parc de l'Agulla cap a Sant Fruitós de Bages i, al seu pas per la C-25, el tall ha deixat fins a sis quilòmetres de cua. Concretament, hi ha hagut fins a quatre al terme municipal de Manresa i dos al de Sant Fruitós de Bages, segons fonts del Servei Català de Trànsit. La marxa ha acabat poc abans de les dues de la tarda.

La primera acció de la jornada s'ha dut a terme també a la C-25, però en el terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada. En aquest cas, hi ha hagut fins a dos quilòmetres de cua en el vial del tall i quatre a la C-55, segons fonts de Trànsit. Les mateixes veus expliquen que aquest grup s'ha situat en alguns moments a la C-55, motiu pel qual les retencions també s'han notat en aquest vial. Entorn les 11 h del migdia, s'han desplaçat cap al polígon Santa Anna de Sant Fruitós, on han fet piquets informatius a companys del sector. Carlos Domínguez, un dels manifestants, ha detallat a Regió7 que han organitzat aquestes accions en el quart dia d'aturades perquè "fins ara s'ha estat a l'expectativa de veure que es feia al Bages". En veure que no hi havia cap mobilització convocada, han decidit concentrar-se aquest dijous.