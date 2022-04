La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar ahir que el Govern treballa perquè la inflació mitjana a Espanya acabi l’any allunyada dels dos dígits, encara que va garantir que les pensions es revaloritzaran conforme a aquesta dada sigui quina sigui, tal com estableix la llei. En declaracions a la Sexta, Montero va recordar que el pressupost de 2023 es començarà a elaborar el mes de juliol i serà al novembre quan calgui observar «com es comporta aquesta inflació mitjana».

«És evident que el Govern confia en l’estabilització dels preus» i de fet «treballa en escenaris perquè la inflació mitjana de l’any estigui molt allunyada d’aquests dos dígits», però el compromís amb els pensionistes és «contundent», ha afegit la ministra, al mateix temps que va remarcar que la llei de pensions, pactada amb Europa i aprovada fa només uns mesos, es complirà. Per això, va voler transmetre un missatge de tranquil·litat als pensionistes.

Sobre quan podria començar a baixar la inflació, la ministra va dir que «en el segon semestre es podria produir una estabilització» per tancar l’any amb una dada «que no sigui ni semblant a la que hem experimentat el primer trimestre». En aquest sentit, va afegir que «com més aviat millor acabi la guerra» i «com més aviat millor les sancions dissuadeixin Putin de continuar aquesta agressió», l’Executiu tindrà «major capacitat per estabilitzar els preus» i es veurà la baixada de la inflació «al conjunt dels països europeus».