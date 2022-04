La inversió de la indústria farmacèutica en recerca i desenvolupament de medicaments a Espanya va superar el 2020 els 1.160 milions d’euros, segons l’última Enquesta sobre activitats d’R+D que Farmaindustria fa entre els seus associats cada any. Malgrat les dificultats excepcionals provocades per la pandèmia, l’indicador aguanta i aconsegueix la segona xifra més alta de la història, després del rècord marcat el 2019 amb 1.211 milions d’euros.

El 60% dels 1.160 milions d’euros destinats a l’R+D de medicaments el 2020 es va dedicar a recerca clínica, això és, més de 697 milions d’euros, dels quals gairebé la meitat van ser destinats a assajos en fase III i un 38% a les anomenades ‘fases primerenques’ (fases I i II), les més complicades i costoses d’aquests estudis. La cooperació estreta entre l’Agència Espanyola del Medicament, investigadors i companyies farmacèutiques «va permetre normalitzar amb relativa rapidesa l’activitat en investigació clínica». Els assajos es van anar recuperant en els següents mesos després de la sotragada del confinament. La Memòria Anual de l’Aemps va xifrar en 1.027 els assajos clínics autoritzats l’any passat, una marca considerada «històrica» per Farmaindustria.

Segons la patronal de la indústria farmacèutica, aquesta posició de «referència internacional» d’Espanya en recerca clínica respon primordialment a dos factors: la cooperació estreta entre Administració, centres hospitalaris públics i privats, professionals sanitaris, pacients i companyies farmacèutiques, i la forta aposta d’aquestes pel nostre país. La inversió de la indústria en aquest àmbit específic ha augmentat a un ritme mitjà anual del 4,2% en l’última dècada, i ha passat de 460 milions d’euros el 2010 als 697 milions el 2020. En aquesta línia, l’enquesta mostra un repunt en els últims anys del pes de les col·laboracions amb hospitals i centres d’investigació públics i privats (les denominades ‘despeses extramurs’), que ja significa el 46% de la despesa executada.

Totes les comunitats autònomes van captar inversions extramurs per part de la indústria farmacèutica innovadora, amb especial rellevància de Madrid i Catalunya, que van acaparar cada una entorn del 28% del total. «És important que cada vegada hi hagi més comunitats autònomes, més hospitals a tot el territori, que promoguin la investigació clínica; això significarà més inversió de les companyies, més professionals sanitaris implicats en recerca d’avantguarda i més opcions per als seus pacients», assenyala el subdirector general de Farmaindustria. D’altra banda, l’ocupació directa de les companyies associades a Farmaindustria en tasques de recerca i desenvolupament va créixer el 2020 un 1,1% i es va situar en 5.063 persones, cosa que suposa un nou màxim històric en aquest apartat.