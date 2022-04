El Fons Mundial Internacional (FMI) rebaixa un punt fins al 4,8% el creixement de l’economia espanyola aquest any. Les primeres projeccions de l’organisme que recullen l’impacte de la guerra d’Ucraïna també retallen mig punt l’augment del PIB espanyol el 2023 i el deixen en el 3,3%. Malgrat la rebaixa, l’FMI calcula que el PIB espanyol creixerà el 2022 dos punts per sobre de la mitjana de l’eurozona i que sigui el que més augmenti de les grans economies de la zona euro. Pel que fa a la inflació, l’organisme la situa en el 5,3% a Espanya aquest any i preveu que caigui fins a l’1,3% el 2023. D’altra banda, l’FMI calcula que l’Estat tancarà el 2022 amb la taxa d’atur en el 13,4% i que caurà tres dècimes el 2023.

Les projeccions de l’FMI confirmen que la invasió russa d’Ucraïna farà caure el creixement del PIB mundial aquest any i també el que ve. L’organisme retalla vuit dècimes fins al 3,6% l’augment del PIB global i preveu que el creixement sigui també del 3,6% el 2023, dues dècimes menys respecte als càlculs anteriors. Pel que fa a les economies avançades, l’organisme retalla sis dècimes fins al 3,3% la projecció de creixement aquest any i dues dècimes, fins al 2,4%, la del 2023. L’economia de la zona euro és des les que pateix la pitjor rebaixa de la previsió de creixement, com la del Regne Unit. La retallada en l’augment del PIB és de més d’un punt en el cas de la zona euro i d’un punt en el del Regne Unit. En canvi, les noves previsions de l’FMI només retallen tres dècimes fins al 3,7% el creixement del PIB dels Estats Units i quatre dècimes fins al 4,4%. L’economia més afectada per la guerra d’Ucraïna, però, serà la russa: l’FMI projecta una caiguda del PIB del 8,5%, més d’11 punts més respecte a les previsions del gener. Per la seva banda, el Govern espanyol creu que les previsions de l’FMI, que rebaixen el creixement del PIB pel 2022 al 4,8%, confirmen «la solidesa de l’actual etapa expansiva» i «els efectes de les inversions i reformes del pla de recuperació». Malgrat que l’FMI ha retallat un punt la millora del PIB espanyol, el secretari d’Estat d’Economia i Suport a l’empresa, Gonzalo García, va destacar que Espanya creixerà per sobre de les principals economies avançades i que la inflació se situarà en línia amb la de la zona euro, fins a quedar per sota el 2% el 2023. No obstant això, García també va advertir que cal interpretar les estimacions «amb una dosi de prudència» per la incertesa de la guerra d’Ucraïna.