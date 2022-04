Unió de Pagesos (UP) veu «insostenible» la situació a la qual s’enfronten els productors de fruita afectats per les gelades de principis d’abril. Segons l’organització agrària, els efectes provocaran caigudes de producció superiors al 50% de la mitjana en fruita de llavor i del 60% de mitjana en fruita de pinyol a tot Catalunya excepte a les comarques de Girona, i suposen 450 milions d’euros de pèrdues econòmiques. Per aquests motius, UP demana un ajut directe per als pagesos professionals afectats per les gelades per un import de 4.500 euros per hectàrea i limitat a 30 hectàrees per beneficiari, amb independència de si disposa o no d’assegurança.

UP també reclama millorar l’actual assegurança, ja que «les actuals condicions fan que productors professionals no quedin prou coberts quan asseguraren el dany per gelada». Per exemple, en cas d’optar per una franquícia del 30%, si es gela el 50% de la producció només s’indemnitza el 10% (un 30% és la franquícia i un 10% el cost de l’assegurança). A més, si es diversifica la producció, en el cas de dany per gelada, «difícilment es pot indemnitzar perquè no totes les espècies coincideixen en el moment de floració», assenyala l’organització.

Aquestes casuístiques, segons UP, «aboquen molts pagesos professionals a dubtar de si val la pena o no continuar assegurant per les gelades», sobretot quan també tenen espècies de fruita de llavor. En aquest sentit, l’organització exigeix una millora de les condicions de l’assegurança, com ara incrementar la cobertura dels assegurats, i diferenciar el concepte del mínim indemnitzable del de la cobertura o franquícia de la pòlissa, de manera que en casos de danys forts es pugui cobrar un major import d’indemnització.

A més, la reiteració en danys per gelada que ha patit la pagesia que assegura pot provocar, segons UP, una situació que desincentivi mantenir l’assegurança, sobretot en aquells que poden veure com la prima se’ls incrementa i, alhora, poden tenir reducció de la cobertura que els dona l’assegurança al limitar els quilos de fruita que se’ls permet assegurar.

UP demana que l’augment de cost que suposarà una millora en les cobertures de l’assegurança de la fruita dolça també vagi a càrrec de les subvencions a l’assegurança agrària del Ministeri d’Agricultura i del Departament d’Acció Climàtica, ja que la pagesia no les pot assumir.

El sindicat preveu reunir-se amb Acció Climàtica per abordar aquestes peticions, i, en cas de no ser acceptades, es planteja mobilitzar-se per aconseguir l’ajut directe de 4.500 euros per a una millora en els ajuts i en les cobertures de l’assegurança per a fruita dolça.