Des de fa ja un any, el col·lectiu LGTBI+ té un punt de referència per a l’orientació laboral al Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació de l’Ajuntament de Manresa. Ahir, aquest servei va ser a la Fira de l’Ocupació per donar-se a conèixer i poder resoldre dubtes en l’orientació laboral al col·lectiu. L’objectiu, explica la tècnica responsable del servei, Glòria Domènech, és «aconseguir una inserció laboral de qualitat i sense discriminació». El punt busca, així, ampliar el ventall d’oportunitats del candidats i candidates, i afavorir una avaluació de les possibilitats de trobar feina en funció de les seves competències. «Normalment, són persones amb l’autoestima baixa», diu Domènech, que al servei troben recursos per potenciar la seva ocupabilitat. De moment, el servei ha orientat una dotzena de persones, de les quals dos han estat inserides al mercat de treball. El punt està ara pendent d’una convocatòria del SOC de plans d’ocupació per a persones trans adreçades als ajuntaments.