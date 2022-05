Quinze calaixos refrigerats i 8 de no refrigerats per a paqueteria conformen el punt de recollida Cambra Locker que la Cambra de Manresa, amb la col·laboració de l’Ajuntament i la FUB, ha insta·lat a l’Avinguda Universitària, en una cantonada del pàrquing de la FUB 2, per oferir un servei de lliurament al comerç local per als seus clients. Es tracta d’una iniciativa pionera promoguda conjuntament amb el Consell de Cambres de Catalunya, que pretén estendre-la al conjunt de cambres.

El servei pretén apropar el comerç als clients, equiparant-lo a l’oferta de les grans cadenes de consum. Als calaixos, els comerciants dipositen les compres que els han fet prèviament per telèfon o online perquè siguin recollides en l’horari que al client li vagi millor. Un cop el client ha deixat pagat l’encàrrec, el comerç prepara la comanda, dona d’alta el consumidor a la guixeta i fa el lliurament a la consigna. El client rep un codi QR i numèric al seu telèfon per poder fer la recollida. La intenció és que el servei es pugui fer en la mateixa jornada de la comanda. Els comerços interessats (de moment n’hi ha inscrits una quinzena) han d’abonar una quota mensual de 15 euros, però les dues primeres mensualitats són gratuïtes. El servei s’adreça al comerç de tot el Bages. Per afavorir el desplaçament dels clients, l’Ajuntament ha posat a disposició del servei una plaça d’aparcament a tocar del Cambra Locker perquè es pugui parar un moment per procedir a la recollida de la comanda. Segons els seus promotors, el nou servei «permet ampliar l’horari comecial, al mateix temps que millora la sostenibilitat de la ciutat gràcies a la concentració dels lliuraments en aquest punt de recollida». A més, aquest sistema de recollida «s’adapta a les noves formes de consum, s’optimitzen les cues i pot concentrar-se la recollida de les compres a diferents comerços en una sola ubicació». Durant la presentació del nou servei, ahir, Ignasi Llobet, responsable de Comerç de la Cambra de Manresa, va explicar la gènesi del projecte, iniciat fa dos anys, i l’estudi que es va fer prèviament per valorar-ne la viabilitat. Un estudi elaborat conjuntament amb el Consell de Cambres. «Amb aquest servei, Manresa s’assimila a qualsevol gran operador», va dir Llobet. Per a Tània Infante, presidenta de la UBIC, el servei «està molt vinculat al model comercial que defensem», i va recordar que el pla d’acció comercial de la Generalitat va en la mateixa línia. La regidora de Comerç, Núria Masgrau, ho va qualificar de «projecte de ciutat», mentre que la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, va destacar l’emplaçament: «a l’entrada de Manresa i en un barri que creix». El cost de la iniciativa ha estat de 30.000 euros, la meitat dels quals aportats per la Cambra d’Espanya i la resta per la Cambra de Manresa.