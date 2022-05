L’Índex de Preus de Consum (IPC) va retrocedir a l’abril un punt i mig després que al març voregés els dos dígits, fins al 9,5%, i es va situar en el 8%, segons va informar l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tot i aquest descens, es tracta de la segona xifra més alta de la sèrie històrica, que per comunitats comença el 2002, després del rècord marcat el mes anterior. A la moderació de l’augment dels preus hi ha contribuït l’habitatge, que registra una variació anual del 17,6% davant el 28,8% del mes anterior; i el transport, amb un 12,9% davant el 18,9% del març. Al conjunt de l’Estat, la taxa anual de l’IPC a l’abril es va situar en el 8,3%, també un punt i mig per sota en comparació del mes anterior.

A Catalunya, els grups que han experimentat un augment en la taxa anual són els aliments i begudes no alcohòliques, del 6,4% del març al 8,8% de l’abril; les begudes alcohòliques i el tabac, del 2,9% al 3,2%; els restaurants i hotels, del 3,4% del març al 4,7% a l’abril i l’oci i la cultura, de l’1,1% al 3,3%. Quant als preus del vestit i el calçat, han moderat el creixement fins al 3,1% pel 6% de la variació anual del març. En canvi, grups importants com l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles han donat un petit respir i s’ha passat d’un augment del 28,8% al 17,6%; i en el transport la pujada ha estat del 12,9% davant el 18,9% del mes anterior. Pel que fa a la cistella de la compra, la major variació anual va correspondre als olis i greixos, amb una variació anual del 50,3%, i també pugen els cereals i derivats (13,6%), el carn d’oví (+13%), de vaca (+9,7%, la carn de porc (+6%), la llet (+13,8%), els llegums (9,8%) i els ous (+10,8%). En canvi, modera el creixement el peix fresc i congelat, fins al 8,9%. Al conjunt de l’Estat, la taxa de variació anual de l’IPC a l’abril va ser del 8,3%, és a dir, un punt i mig per sota a la registrada al març. Els grups que van destacar per la seva influència en la reducció de la taxa anual van ser l’habitatge, amb una baixada dels preus de l’electricitat de més de 14 punts, fins al 18,8%, tot i que els del gas van ser més elevats a l’abril que en el mateix mes del 2021, mentre que els dels combustibles per a la calefacció van caure l’any passat.