Què creu que significa per a Manresa aquesta edició de l’ExpoBages del 40è aniversari?

D’entrada, recuperar certa normalitat, perquè les dues anteriors no s’han pogut celebrar. L’ExpoBages és el gran aparador de la primavera, sobretot ara que ja fa bon temps i volem sortir al carrer, encara més després de la pandèmia. Hi ha il·lusió per fer aquesta 40a edició. La fira ha crescut i ha guanyat centralitat, i n’estem molt contents, també amb el Tecnobages, que ens ho ha demanat la cambra i el sector industrial. A la comarca patim un problema de falta de talent, i de tot tipus: enginyers, però també torners, fresadors... Tot el que faci possible que es creï un ecosistema per retenir talent, persones formades en tots els camps és imprescindible per donar resposta a les necessitats de les nostres empreses.

La fira s’emmarca en un mes de maig molt orientat al comerç.

Sí, orientat a tota l’activitat econòmica, amb el FaBa, la Fira de l’Ascensió, que l’hem separat de l’Expo perquè aquest volia créixer i per guanyar dos caps de setmana d’activitat, i amb la Festa del Riu. I tot dins la campanya «Tu fas comerç, tu fas Manresa», que s’ha fet d’acord amb les associacions de comerciants i en què s’han decorat carrers.

Calia un impuls comercial a la ciutat?

Les empentes calen sempre. Vivim en un món canviant, en què les modes passen, i cal innovar, també en el comerç. La Manresa que era coneguda com una capital comercial potent també s’ha d’anar reinventant, i això té a veure en com venem el producte, i en com atenem el client, que el petit comerç ho fa molt bé. També perquè hem de fer front a altres models de compra que estan causant estralls en el sector comercial. Hem d’oferir plusos des del sector i l’Ajuntament intenta donar-hi suport, l’any passat amb els bons per 250.000 euros que van generar vendes per més d’un milió. Enguany, reforçant els caps de setmana de Maig i treballant amb les associacions.

Durant molts anys ExpoBages va ser el principal exponent del potencial comercial, però ara hi ha molta més oferta a la ciutat. Quin paper li atorga l’Ajuntament?

Enguany hi ha 133 expositors i hi ha hagut la voluntat de tornar-hi a ser. És una fira multisectorial que guanya espais. Avui no tindria sentit una Expo al Palau Firal. Cal innovar, i cada edició ha de presentar novetats. I és el que intentem fer també enguany.

Els últims anys la competència entre ciutats mitjanes ha crescut. Manresa ha de fer algun salt quant a l’ExpoBages o ja és un model consolidat?

L’hem de personalitzar. Som una ciutat i una comarca que té uns agents molt rellevants en alguns productes, com la metal·lúrgia o la innovació sanitària. Es important que la fira tingui el que tenen les altres, però també allò que ha estat desenvolupat a la comarca. És necessari que la gent del territori conegui què s’hi fa aquí. Per això es va decidir dur-la al carrer, perquè tothom en pugui gaudir i comprar. N’hi ha prou per recuperar el batec econòmic de la ciutat? No, però és un element més. Som una ciutat amb poca capacitat ara d’acollir nova indústrai, perquè no tenim sòl d’activitat econòmica i l’hem de desenvolupar. Hem d’apostar pel polígon del Pont Nou, que és fonamental, i està encallat des de la crisi econòmica i que aportarà 150.000 metres més de sòl. També hi ha pendent el parc Tecnològic, que ara ja té aprovada la modificació del pla parcial ubanístic. El polígon dels Comtals, encallat des del 2000, i del qual ara ha assolit el lideratge de l’Ajuntament. I després hi ha un element capital per retenir talent, que és el projecte de Fàbrica Nova,

Aquesta és la seva primera fira com a alcalde.

I em permetrà tornar a sentir el batec de la ciutat. Quan es feia al Palau Firal hi havia anat poc. Recordava l’ExpoBages de petit, pels pollets! Viure-la com alcalde em permetrà notar que la ciutat s’està recuperant. Vindrà molta gent de fora, com ve a l’Aixada, als Jardins de Llum, al concert de Love of lesbian, al Vibra ara Flames, a Sons del Camí... Tot ens aporta capitalitat i l’Expo n’és un element més.