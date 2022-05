L’empresa igualadina Original Buff ha estat aquest vespre la guardonada amb el premi Promoció del Territori, edició 2022, que concedeix el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria de Manresa (CETIM), una entitat que representa un col·lectiu format per més de 1.200 professionals de l’enginyeria de tota la Catalunya Central. El guardó reconeix anualment la tasca d’una persona, entitat o empresa que s’ha destacat en la seva defensa i promoció del territori central. En aquest cas, el jurat ha tingut en compte la innovació del producte, l’aposta per la producció local i la recent creació d’una escola de confecció amb la qual preveuen formar un centenar de persones durant els propers 3 anys i que ha de servir per donar resposta a les necessitats de l’empresa de trobar professionals qualificats.

El lliurament del premi ha tingut lloc en el transcurs de la festa de germanor del CETIM, un esdeveniment que reuneix anualment els professionals de l’enginyeria del territori i que ha aplegat més de 200 persones als Carlins de Manresa. Durant l’acte s'ha fet un homenatge als col·legiats i col·legiades amb més trajectòria, un total de 19 persones que celebren 25 anys de col·legiació i 50 anys a la professió. En el moment de la recollida del premi, els representants d’Original Buff han agratït el guardó i han refermat el seu compromís amb el territori. En l’edició del 2021 el reconeixement va ser per al centre tecnològic Eurecat Manresa, mentre que en edicions anteriors ha recaigut sobre organitzacions com la UPC Manresa, la Fundació Universitària del Bages, Ampans, el Centre de Formació Pràctica o empreses com Tous, Fibracat i Denso Barcelona. Els reconeixements per als col·legiats amb 25 anys al Col·legi ha estat enguany per a Ignasi Baqués Ruiz, Josep Corominas Griera, Elisabet Duocastella Pla, Valentí Feliu Sallent, Agustí Fontquerni Gorchs, Francesc Xavier Gómez Garcia, Jordi Jorba Bergua, Miquel Leon Pardo, Susana Martínez Ruiz, Joan Muñoz Reynes, Jordi Oliva Arias, David Sánchez Solsona, Josep Solé Cases, Joaquim Torras Lladó, Josep Vargas Oliva i Xavier Villalonga Boixó. Pel que fa als col·legiats que fa 50 anys que exerceixen la professió, han estat reconeguts Jesús Brugués Brugués, Ramon Mor Altarriba i Jaume Sanahuja Martí. Aquest últim, en el seu parlament en nom de tots els guardonats, ha afirmat que xxx. Els reconeixements han estat lliurats pel degà del CETIM, Àngel Vilarasau, i els exdegans Domènec Valero i Francesc Josep Archs. En el seu parlament, Vilarasau, ha fet un repàs als seus vuit anys de deganat que acabaran el setembre. El degà ha afirmat que malgrat la conjuntura, el nombre de visats actual ja està per sobre del d’abans de la pandèmia, el que «dona una mostra de la potència que té la nostra professió». De la tasca de la junta actual ha destacat les millores a la seu del Col·legi, la instal·lació de plaques fotovoltaiques per proveïr energèticament la seu, l’estreta col·laboració amb la UPC Manresa i la bona situació econòmica que deixen. Un fet que, ha dit, , «és important perquè ens agradaria ser al projecte de la Fàbrica Nova». L’acte ha estat conduït pel monologuista Pep Plaza i ha finalitzat amb una actuació del seu espectacle «L’home de les mil veus». Seguidament, estava previst celebrar un sopar a peu dret al restaurant Cau de l’Ateneu.