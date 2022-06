Els allotjaments turístics extrahotelers –apartaments, càmpings i cases rurals- catalans van captar 475.996 turistes a l’abril. Això suposa més del doble que la xifra del mateix període del 2021 (183.660) i supera els registres del 2019, abans de la pandèmia, quan el nombre de viatgers es va situar en els 421.912 –i la Setmana Santa també va ser a l’abril. Segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística, al conjunt de l’Estat els allotjaments extrahotelers van superar els 2,5 milions de turistes a l’abril i es van assolir 9,4 milions de pernoctacions. Catalunya va ser el destí preferit quant a càmpings.

A Catalunya, els càmpings van ser els que van rebre més viatgers, 362.117, més del doble que els de l’abril del 2021, quan en van rebre 148.163. Les pernoctacions van superar els 1,3 milions i l’estada mitjana va ser de 3,62 nits. Per zones, la Costa Daurada va ser el destí preferit de l’Estat, amb 594.924 pernoctacions.

Quant als apartaments, van acollir 70.663 turistes a l’abril, gairebé quatre cops més en termes interanuals. Hi va haver 297.502 pernoctacions, una mitjana de 4,21 per viatger. Pel que fa als allotjaments de turisme rural, Catalunya va captar 43.216 visitants a l’abril, xifra molt superior als 16.657 viatgers de l’any 2021. Hi va haver 102.457 pernoctacions, amb una estada mitjana de 2,37 nits.