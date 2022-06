Les cambres de comerç de Catalunya i la Fundació.cat han posat en marxa el portal elkit.cat, una iniciativa que pretén augmentar la presència del català a la xarxa a través del procés de digitalització que viu avui el sector empresarial. Segons van explicar ahir les dues entitats, l’objectiu és crear una «eina útil» que permeti als negocis del país contactar amb empreses capaces d’oferir els seus serveis de transició al món web també en català. Aquest projecte es posa en marxa per aprofitar els recursos del programa europeu de digitalització vinculats als fons Next Generation, gestionats a Espanya a través de l’empresa pública Red.es i les cambres de comerç. Tal com va destacar la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, actualment «només» el 57% de les empreses del país tenen les web en català. Roca va demanar al sector privat que aprofiti els recursos públics per impulsar-ne la presència.