La missió algeriana davant la UE ha lamentat aquest divendres a la tarda la "precipitació" amb què la Comissió Europea ha reaccionat "sense consultar ni verificar prèviament" a la suspensió del país nord-africà del tractat d'amistat amb Espanya. Les declaracions algerianes reaccionen a l'avís que ha fet hores abans la UE, que ha avisat el règim de l'Alger que està "preparada" per fer front a "qualsevol mesura coercitiva" contra Espanya. La missió algeriana ha lamentat que la UE s'ha posicionat sense comprovar si el trencament del tractat d'amistat afectava "directament o indirecta! els compromisos de l'Acord d'Associació Algèria-UE. A més, els representants algerians han assegurat que el país seguirà subministrant gas a Espanya.

Segons els portaveus del país nord-africà, la veu "més autoritzada" del règim, la del president Abdelmadjid Tebboune, ja ha anunciat que Algèria "seguirà complint tots els seus compromisos" i que les empreses comercials afectades "assumiran tots els compromisos contractuals".

En un comunicat després de reunir-se amb el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, i l'alt representant per a la Política Exterior, Josep Borrell, han insistit hores abans en la via del diàleg per resoldre la situació, però han dit estar preparats per fer front a les pressions contra qualsevol estat membre.

"Estem avaluant les implicacions de les accions d'Algèria", diu el comunicat, en el qual apunten que la decisió del règim d'Alger pot portar a un "tracte discriminatori" cap a Espanya i "afectar de manera adversa" l'acord d'associació amb la Unió Europea.