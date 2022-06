Enguany està prevista al conjunt de Catalunya l’organització d’unes 450 fires, una xifra lluny del rècord del 2019 quan en van ser 485. Amb tot, la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya (Fefic), Coralí Cunyat, es mostra optimista amb el moment de represa que viu el sector i ahir, en el 29è Congrés de Fires de Catalunya que se celebra a Vic, va destacar el motor econòmic que representa amb un impacte de 7.000 milions d’euros el 2019.

Més enllà de les xifres absolutes, la Fefic lamenta que encara no s’està aconseguint el nivell de visites d’abans de la pandèmia o el fet que el nombre d’expositors sigui més baix. Per dinamitzar el sector, el Govern ha anunciat una línia d’ajuts de 2,5 milions d’euros. Si bé es va iniciar l’any amb unes previsions de 400 fires per aquest 2022, Cunyat va explicar que ja s’està a les 450, una xifra que suposa un increment del 20% en relació amb l’any passat.