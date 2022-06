Regió7 i Prensa Ibérica, el grup editorial d’aquest diari, organitzen el proper dimecres a Manresa una jornada sobre la capacitat exportadora de l’empresa local. Empresaris i experts del sector analitzaran les claus per fer el salt al negoci internacional, quina és la capacitat productiva del territori i quins són els avantatges de la internacionalització per no dependre només del mercat intern. L’acte, que se celebrarà a la sala petita del Kursaal, permetrà descobrir la capacitat exportadora de les empreses del territori i aprendre com fer el salt a l’exterior amb les màximes garanties d’èxit. Per assistir al debat cal una inscripció prèvia que es pot formalitzar a l’adreça web https://www.eventosprensaiberica.es/evento/capacitat-exportadora/

La jornada, que compta amb el patrocini d’ICL i el Banc Sabadell i la col·laboració de la Generalitat, començarà a les 10 del matí amb unes paraules de benvinguda a càrrec del conseller delegat de Regió7, Jordi Molet. A continuació, intervindrà la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs.

El moment central del programa tindrà lloc a partir de les 10.30h, quan s’iniciarà una taula rodona, que moderarà el director de Regió7, Marc Marcè, i que tindrà de convidats Elena Aguilar, directora de Negoci Internacional de Banc Sabadell; Albert Giralt, CEO de la reconeguda empresa bagenca Avinent, amb una àmplia trajectòria exportadora; i Lluís Rodríguez, vicepresident i director de Relacions Corporatives d’ICL Iberia, l’empresa que explota la mineria al Bages.

El tema de la taula rodona serà «L’exportació és una de les claus de la recuperació econòmica? Oportunitats i generació d’alternatives estratègiques ». La cloenda de la jornada la protagonitzarà, una hora més tard, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Durant la jornada de debat s’intentarà respondre a qüestions com quins són els contextos comercials idonis en l’actualitat per a la sortida a l’exterior; quins són els sectors que han experimentat un creixement exportador i quins, en canvi, han retrocedit en aquest aspecte; per què és important incrementar les exportacions per a una comarca i per al conjunt del país; o per què l’exportació és considerada per tots els experts com una de les claus de la recuperació econòmica.

A més, també s’intentaran donar claus per a les empreses que vulguin emprendre la internacionalització, com ara quines són les oportunitats per a petits productors i quins són els nous canals de venda per tenir èxit en l’aventura internacional.