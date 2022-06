La renovació del compromís del Mobile World Congress amb Barcelona, que farà que aquest esdeveniment se celebri a la capital catalana fins al 2030, sis edicions més que el previst fins ara, obre la porta a un impacte potencial d’entre 2.500 i 3.000 milions d’euros a la ciutat i la seva àrea metropolitana. Aquest és almenys el càlcul que fan diverses fonts del sector, que prenen com a referència l’edició del 2019, l’última abans de l’esclat de la pandèmia, que va generar uns 473 milions d’euros. Encara que l’última edició del MWC, celebrada el febrer passat, va tenir un impacte d’uns 240 milions, no va ser encara una edició plenament normal, ja que va reunir entorn de 60.000 assistents, enfront dels 109.000 del 2019. Per això que els diferents actors implicats en la celebració del Mobile assumeixen que les properes edicions haurien de ser ja de normalitat, i asseguren que aquests sis anys extra de Mobile, sense tenir en compte les edicions ja previstes del 2023 i 2024, poden reportar entorn de 2.500 i 3.000 milions. Així mateix, fonts del Barcelona Convention Bureau, el programa de Turisme de Barcelona especialitzat en la captació de congressos, estimen l’impacte econòmic d’aquest esdeveniment tecnològic en uns 500 milions a l’any a partir del 2024, quan s’hagi normalitzat totalment la situació.