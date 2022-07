El comerç català confia apropar-se aquesta temporada de rebaixes d’estiu que va arrencar ahir a la xifra de vendes registrada el 2019, abans de l’esclat de la pandèmia, encara que està preocupat per com pot afectar l’alta inflació al consum a partir del setembre, un cop passada l’eufòria estival.

El vicepresident de l’associació d’establiments de proximitat Barcelona Comerç, Pròsper Puig, va explicar a Efe que, després d’un inici «fluix» en algunes botigues, que ja van començar a fer descomptes després del pont de Sant Joan, les vendes han repuntat.

Puig es va mostrar optimista respecte al saldo global de la temporada de rebaixes, que creu que seran similars a les del 2019, ja que pensa que el ciutadà té ganes de consumir després de les restriccions dels últims anys obligades per la covid-19. Comparteixen aquesta confiança dues entitats més del sector, Barcelona Oberta i Retailcat, que, amb tot, lamenten que, un any més, els comerços locals s’enfrontin a una campanya de rebaixes que no arrenca de manera uniforme per a tot el sector.

Des del 2012, i a pesar que la temporada de rebaixes comença oficialment l’1 de juliol, l’inici dels descomptes està liberalitzat i els comerços són lliures de començar a aplicar-los en qualsevol moment.

El president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, va valorar de manera positiva la possibilitat que molts comerços del centre puguin obrir els diumenges en un moment en què hi ha una gran quantitat de turistes, una opinió, que no comparteixen Retailcat i Barcelona Comerç. «No volem que canviïn els horaris de consum dels nostres clients habituals, i aquesta mesura al final només beneficia les grans superfícies», va afirmar Puig, que representa més de 23.000 comerços de barri i proximitat que conformen la xarxa de Barcelona Comerç.

Malgrat l’optimisme en la temporada d’estiu, els comerços catalans alerten d’una possible aturada en el consum a partir del setembre per l’important repunt de la inflació. El president de Retailcat, Joan Carles Calvet, va assegurar que molts comerços salven l’any gràcies a l’últim quadrimestre, quan té lloc la temporada de Nadal, per la qual cosa preocupa que la inflació pugui impactar llavors en les empreses del sector.

Calvet explica que la inflació fa augmentar el preu de la cistella de la compra, cosa que al seu torn obliga les famílies a reduir la despesa en altres béns menys imprescindibles i afecta negativament el consum.