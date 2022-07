La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat amb 203,6 milions sis de les principals constructores de l’estat per alterar durant més de 25 anys el procés competitiu a les licitacions de construcció d’infraestructures. Les empreses sancionades són Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, Obrascón Huarte Lain i Sacyr. Segons l’ens, des de 1992, les companyies es reunien setmanalment i decidien els contractes públics en què compartirien treballs tècnics de les seves ofertes. Les empreses no podien modificar els treballs generats en conjunt per presentar-los a les seves ofertes sense l’aprovació de la resta. També intercanviaven informació sobre la seva estratègia de presentació als concursos públics.