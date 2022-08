El Departament de Vicepresidència, Polítiques Regionals i Territori ha reformulat la seva estructura interna en crear dues noves subdireccions generals amb l’objectiu, entre d’altres, de «culminar el traspàs integral de Rodalies», segons ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu.

La nova subdirecció de Transport Ferroviari «serà l’encarregada de tots els treballs per culminar el traspàs» de Rodalies, mentre que la nova subdirecció general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents tindrà la missió d’«implementar innovacions tecnològiques en matèria d’infraestructura viària».

A més, la secretaria de Territori i Mobilitat es transformarà en la secretaria de Mobilitat i Logística per «consolidar el sistema logístic català i el seu pes i importància econòmica i estratègica».

D’altra banda, un altre dels canvis passen perquè la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme passi a dependre funcionalment de la secretaria general i canviï el seu nom i ampliï competències per passar a anomenar-se Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura.

Amb tot, amb relació al traspàs «total» de Rodalies, reclamat pel Govern però fins ara rebutjat per l’Executiu central, la portaveu, Patrícia Plaja, ha dit aquest dimarts que de moment no hi ha noves reunions previstes a l’agenda sobre aquesta qüestió