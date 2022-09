L’euro va caure ahir al seu valor mínim enfront del dòlar des de fa vint anys, per sota de 0,99 dòlars, després que Rússia interrompés de nou el subministrament de gas, el preu del qual s’ha disparat a Europa. L’euro es canviava cap a les 15.00 hores a 0,9930 dòlars, enfront dels 1,0014 dòlars en les últimes hores de la negociació europea del mercat de divises de la jornada anterior. El BCE va fixar el canvi de referència de l’euro en 0,9920 dòlars. «La notícia que els fluxos de gas rus no es reprendran a causa d’un inesperat vessament de petroli en una turbina del Nord Stream 1 va fer que l’euro es desplomés divendres des del màxim aconseguit després de les negociacions», comenten els analistes de Monex Europe. Els preus del petroli també han pujat amb força després que l’aliança OPEP+, encapçalada per l’Aràbia Saudita i Rússia, acordés ahir reduir en 100.000 barrils diaris l’oferta petroliera.