El Producte Interior Brut (PIB) de l’eurozona durant el segon trimestre ha crescut un 0,8% respecte al trimestre anterior, mentre que l’ocupació ha augmentat un 0,4% durant el mateix període, segons dades publicades ahir per l’Eurostat. Al conjunt de la Unió Europea (UE), el PIB ha augmentat un 0,7% en termes intertrimestrals i l’ocupació un 0,4%. Per contra, Espanya és l’estat membre on més ha caigut l’ocupació, amb una reducció de l’1,1% respecte al trimestre anterior.

També ha augmentat l’atur a Portugal (-0,7%), Estònia (-0,6%), Romania (-0,5%) i Croàcia (-0,4%). Per contra, Lituània (+3,1%), la República Txeca i Irlanda (+1,6%) han registrat els augments d’ocupació més elevats al conjunt de la UE.